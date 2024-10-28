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18:10, 28 октября 202469-я параллель

Российскому региону предрекли почти 40-градусные морозы

УГМС Якутии: в регионе ожидаются почти 40-градусные морозы

Фото: Viktor Everstov / Reuters

Якутии предрекли почти 40-градусные морозы. Прогноз погоды опубликован на портале управления гидрометеорологической службы (УГМС) российского региона.

По сообщению синоптиков, ночью 29 и 30 октября на северо-востоке региона столбик термометра опустится до минус 38 градусов. В остальных районах Якутии немного теплее, в среднем — минус 15-20 градусов.

Местами в регионе пройдет умеренный снег.

Ранее сообщалось, что в середине недели изменения в погоде ожидаются в Москве. Так, в четверг, 31 октября, в Москву придут осадки — дожди и мокрый снег. «Снежного покрова не установится, но выпадать в воздухе он будет. Температура средняя уже будет ниже пяти градусов во второй половине недели», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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      Марк Леонов
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