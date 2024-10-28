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07:01, 28 октября 2024Ценности

Самая титулованная гимнастка в мире появилась на публике в прозрачной юбке

Фото: Charley Gallay / Getty Images for Netflix

Американка Симона Байлз, ставшая самой титулованной гимнасткой в мире, появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Об этом пишет Page Six.

27-летняя спортсменка пришла на премьеру второй части документального фильма, посвященного о ее жизни и карьере, в Лос-Анджелесе, США. Знаменитость предстала перед камерами в наряде Galia Lahav, состоящем из корсета с блестящими цветочными аппликациями и длинной прозрачной юбки, сквозь ткань которой были видны трусы с высокой посадкой.

Также для своего выхода в свет звезда надела остроносые прозрачные туфли, а в качестве украшений выбрала небольшие серьги и колье с маленькой подвеской.

В августе Симона Байлз похвасталась роскошным подарком из бутика люксового бренда Hermes в честь завоеванных медалей на Олимпийских играх в Париже.

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      Мария Винар
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