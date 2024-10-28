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22:47, 28 октября 2024Мир

Самолет «коалиции» опасно сблизился с российским истребителем над Средиземноморьем

ЦПВС: самолет «коалиции» опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ над Средиземным морем

Фото: Jon Nazca / Reuters

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon проамериканской «коалиции» опасно сблизился с самолетом Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России в небе над Средиземным морем. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.

Отмечается, что истребитель совершал плановый полет. «Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — рассказал Игнасюк.

Ранее дрон М-9 проамериканской «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом Су-34 в небе над Идлибской зоной деэскалации в Сирии. Тогда Игнасюк отметил, что представители «коалиции» продолжают создавать опасные ситуации в сирийском небе.

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      Марина Совина
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