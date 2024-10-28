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02:00, 28 октября 2024Забота о себе

Секс-коуч объяснила влияние одного расстройства на поведение в приложении для знакомств

Фото: nito / Shutterstock / Fotodom

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) может повлиять на то, как человек общается в дейтинговых приложениях, рассказала секс-коуч Логан Юри. Влияние ментального расстройства на онлайн-флирт она объяснила в беседе с HypeBae.

Исследование приложения для знакомств Hinge показало, что люди с СДВГ на 22 процента чаще чувствуют себя эмоционально перегруженными во время онлайн-знакомств. По словам Ури, при этой психической особенности люди чаще находят разговор с потенциальным собеседником скучным и однообразным. «Скучный или недостаточно стимулирующий разговор может привести к игнорированию. Взгляните на профиль собеседника и найдите точки соприкосновения для общения и обсуждения», — дала совет она.

Кроме того, продолжила специалистка, люди с этой особенностью забывают писать, когда в приложении появляется новая пара. «Многие люди с СДВГ держат свой телефон в режиме "Не беспокоить" или с выключенным звуком, чтобы избежать чрезмерной стимуляции. Это может привести к тому, что они забудут ответить на запрос», — отметила Ури.

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Люди с СДВГ на 38 процентов чаще говорят, что ненавидят светские беседы, показало то же исследование. Ури отметила, что в этом случае можно сразу переходить к настоящим интересам, минуя обязательную «светскую» часть. «Многие люди с СДВГ ждут момента, когда смогут погрузиться в свою любимую тему. Так что, если у вас есть гиперфиксация или особый интерес, сейчас время проявить себя!» — заключила специалистка.

Ранее мужчины, испытывающие волнение перед первой встречей с потенциальной партнершей, поделились главными страхами. Многие пожаловались, что предыдущий опыт мешает им искренне эмоционально вкладываться в первое свидание: они боятся, что, несмотря на все старания, девушка отвергнет их.

Их время пришло!
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      Александра Лисица
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