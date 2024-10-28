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16:43, 28 октября 2024Россия

Шесть беспилотников ВСУ пролетели вглубь территории России

Губернатор Клычков: в Орловской области система ПВО сбила шесть украинских БПЛА

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолели приграничную территорию, пролетели вглубь территории России и достигли Орловской области. Это следует из заявления губернатор региона Андрея Клычкова в Telegram.

По словам чиновника, все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). «По предварительной информации повреждений и пострадавших нет, оперативные службы продолжают работу на местах происшествий», — сообщил Клычков. Губернатор также поблагодарил российских военных за защиту региона.

Между границей Украины и территорией Орловской области с одной стороны находится Курская, а с другой — Брянская области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили несколько БПЛА в сторону Воронежской области в ночь на понедельник, 28 октября. По сообщению губернатора региона Александра Гусева, всего было перехвачено 10 дронов. Целями атаки стали российские предприятия.

ЖЗЛ
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