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21:36, 28 октября 2024Мир

Шойгу и президент ОАЭ обсудили украинскую проблематику

Секретарь Совбеза Шойгу и президент ОАЭ обсудили в Абу-Даби украинскую тематику

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили двустороннее взаимодействие, вопросы международной и региональной безопасности, а также украинскую проблематику. Об этом сообщается на сайте Совбеза РФ.

Встреча состоялась в Абу-Даби. «Особое внимание уделено укреплению доверительного диалога по линии заинтересованных ведомств двух стран, включая реализацию совместных проектов и наращивание делегационных обменов между профильными экспертами», — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что встреча прошла в теплой атмосфере дружбы и взаимодоверия, являющейся характерной для текущего уровня отношений России и ОАЭ.

Ранее стало известно, что в Абу-Даби Шойгу встретится с высшим руководством ОАЭ, чтобы обсудить международную безопасность, а также сотрудничество в экономической, политической и военно-технической сферах.

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      Маргарита Пименова
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