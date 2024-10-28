Скандал пьяного российского депутата-бодибилдера в баре попал на видео

Депутат Североморска Марыгин устроил скандал после похода в бар и попал на видео

Увлекающийся бодибилдингом депутат из Североморска Мурманской области Владимир Марыгин устроил скандал после похода в бар и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как сотрудники полиции насильно пытаются вывести мужчину из холла заведения, в то время как спутница Марыгина конфликтует с персоналом заведения. Судя по видео, мужчина пьян.

По сообщению Shot, инцидент произошел еще в 2023 году, однако кадры инцидента появились лишь сейчас. Издание уточняет, что, несмотря на увлечение спортом, бодибилдер не первый раз оказывается фигурантом скандалов с алкоголем — в 2012 году мужчину лишали прав за управление транспортом в пьяном виде.

Ранее сообщалось, что бывший депутат госсобрания Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета и попал на видео.