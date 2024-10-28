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15:52, 28 октября 2024Россия

Скончалась мать бывшего премьер-министра России Гайдара

В Москве скончалась Ариадна Бажова, 99-летняя мать экс-премьера России Гайдара

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве в возрасте 99 лет скончалась Ариадна Бажова, мать экс-премьер-министра России Егора Гайдара. Об этом сообщает MK.RU.

По информации издания, женщина скончалась на следующий день после получения травмы — 27 октября мать бывшего премьера упала, когда пыталась дойти от кровати до кресла, и сломала шейку бедра, а 28 октября сиделка обнаружила ее без признаков жизни.

«У нее было очень много различных заболеваний. Конечно, и возраст уже дал о себе знать. Очень и очень жаль ее, мы делали все, чтобы продлить ее жизнь», — приводит портал слова родственницы Бажовой.

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      Марк Леонов
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