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05:00, 28 октября 2024Забота о себе

Спящая отдельно от мужа почти 20 лет жена объяснила свой выбор

Фото: diana.grytsku / freepik

Британка по имени Эмма Парсонс-Рид, спящая отдельно от мужа практически со дня свадьбы, объяснила свой выбор. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам женщины, она познакомилась с будущим мужем в 2002 году. На тот момент они оба были в разводе и привыкли к личному пространству, особенно в спальне. Сексуальной жизнью оба были довольны, но с совместным сном возникла проблема. «Кевин храпел, ему всегда было жарко, а я сплю беспокойно и часто во сне выталкивала его из постели. Излишне говорить, что к утру мы оба были измотаны», — вспомнила она.

В 2006 году они поженились и отправились в свадебное путешествие. «Это был абсолютный ад на земле. На третий день Кевин спал в фургоне на автостоянке отеля. Я спала в отеле», — рассказала Эмма. В итоге в своем доме супруги обустроили две спальни.

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Благодаря разным спальням, объясняет 56-летняя Эмма, они с 62-летним супругом хорошо высыпаются, сохраняют сексуальное желание и называют себя до тошноты влюбленной парой.

Как ни странно, сейчас причины нашего раздельного сна изменились. У Кева рак почки, он сильно похудел, а это значит, что ему всегда холодно и он больше не храпит. Между тем, мне постоянно жарко, у меня наступила менопауза, и я набрала вес, отказавшись от курения. Это значит, что я теперь храплю. Иронично, не так ли?

Эмма Парсонс-Рид

Ранее остеопат Дмитрий Симкин назвал худшие позы для сна. По его словам, одна из них — на животе. Он объяснил, что в таком положении человек буквально выворачивает голову набок и скручивает шею.

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      Александра Лисица
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