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20:18, 28 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о прибытии подготовленных на Украине снайперов на протесты в Грузии

РИА: прозападная оппозиция привезла на протесты в Грузию снайперов с Украины

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Прозападная оппозиция привезла на протесты в Грузию подготовленных на Украине снайперов и планирует организовать провокации. Об этом стало известно из сообщения осведомленного источника из Южного Кавказа, передает РИА Новости.

«В республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что оппозиционные силы намерены организовать в стране цветную революцию.

Ранее в Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста оппозиции. На митинг прибыла президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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      Глеб Палехов
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