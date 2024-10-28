Украина вновь попыталась атаковать Липецкую область

Минобороны России заявило об уничтожении дрона ВСУ в Липецкой области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать объекты на российской территории при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 17:20 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны сбили очередной дрон в Липецкой области. Информация о районе его уничтожения и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Это уже не первая попытка ВСУ атаковать Липецкую область за 28 октября. Так, в период с 16:00 до 16:45 российские военные перехватили над регионом пять беспилотников.

До этого Минобороны также отчиталось о перехвате 21 БПЛА над четырьмя субъектами России в ночь на понедельник. 13 дронов сбили над Белгородской областью, 6 — над Брянской, еще по одному — над Курской и Воронежской.