Украинцы испугались призыва в ВСУ за критику мобилизации

FP: на Украине мужчины опасаются призыва в ВСУ за критику мобилизации

На Украине мужчины опасаются призыва в Вооруженные силы страны (ВСУ) за критику проводимой властями мобилизации. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

«Некоторые опасаются, что их высказывания могут привести к письму от Министерства обороны с объявлением о призыве», — говорится в тексте статьи.

Кроме того, сообщается, что украинцы боятся, что их могут прямо на улице мобилизовать сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). В частности, один из собеседников издания, энергетический аналитик Марко, рассказал, что его зятя мобилизовали в ходе проверки документов сотрудниками ГАИ, которых сопровождали военкомы.

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о продлении военного положения и мобилизации. Как следует из текста документа, украинский лидер предлагает продлить действие мобилизации и военного положения еще на 90 дней.