Усатый отказался поддерживать Стояногло на выборах президента Молдавии

Усатый отказался поддерживать Стояногло во 2-м туре выборов президента Молдавии

Экс-кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил об отказе поддержать Александра Стояногло во втором туре выборов главы республики. Об этом пишет «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.

«Лично я не буду голосовать ни за одного из кандидатов», — заявил Усатый. Он добавил, что это не является призывом бойкотировать выборы для граждан.

Второй тур в Молдавии пройдет 2 ноября. В нем будут участвовать действующий президент Майя Санду и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Усатый в первом туре голосования занял третье место.

Ранее Стояногло обещал встретиться с Усатым для обсуждения возможной поддержки во втором туре.