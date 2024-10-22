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18:37, 22 октября 2024Бывший СССР

Кандидат в президенты Молдавии захотел получить поддержку Усатого

Стояногло встретится с проигравшим кандидатом в президенты Молдавии Усатым
Ренато Усатый

Ренато Усатый. Фото: Ренато Усатый / Wikipedia

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло встретится с проигравшим в первом туре Ренато Усатым для обсуждения возможной поддержки. Об этом пишет издание NewsMaker.

Издание задало вопрос Стояногло, планирует ли он во втором туре выборов заручаться поддержкой Усатого, который занял третье место в первом туре.

«Я, безусловно, открыт к диалогу с кандидатами в президенты (...) Конечно же, должна состояться встреча и с Ренато Усатым. И мы будем встречаться как самостоятельные молдавские политики», — рассказал Стояногло.

Александр Стояногло занял второе место на прошедших президентских выборах 20 октября. Он является кандидатом от Партии социалистов Молдавии, которую возглавляет Игорь Додон.

Первое место заняла действующий президент Майя Санду. Оба кандидата набрали менее 50 процентов голосов, что является поводом для проведения второго тура.

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      Сергей Болиев
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