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04:08, 28 октября 2024Интернет и СМИ

В Британии раскрыли план Трампа начать войну

Daily Mail: Трамп при победе на выборах США объявит тотальную войну Стармеру
СюжетВыборы президента США 2024
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Reuters

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, он развяжет «тотальную войну» против премьера Великобритании Кира Стармера. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на неназваные источники в партии тори.

Предполагается, что Трамп объявит войну Стармеру из-за скандала вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис. Авторы материала подчеркнули, что не стоит недооценивать ущерб, который британский премьер нанес отношениям с Вашингтоном.

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«...Команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда», — подчеркнул представитель лейбористов.

21 октября сообщалось, что впервые с августа Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки. Шансы на победу республиканца оценили в 54 процента. Такие цифры привело издание The Economist.

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      Марина Совина
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