В Британии раскрыли план Трампа начать войну

Daily Mail: Трамп при победе на выборах США объявит тотальную войну Стармеру

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, он развяжет «тотальную войну» против премьера Великобритании Кира Стармера. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на неназваные источники в партии тори.

Предполагается, что Трамп объявит войну Стармеру из-за скандала вокруг предполагаемого вмешательства Лейбористской партии в американские выборы в интересах вице-президента США Камалы Харрис. Авторы материала подчеркнули, что не стоит недооценивать ущерб, который британский премьер нанес отношениям с Вашингтоном.

«...Команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда», — подчеркнул представитель лейбористов.

21 октября сообщалось, что впервые с августа Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки. Шансы на победу республиканца оценили в 54 процента. Такие цифры привело издание The Economist.