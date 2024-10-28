Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:11, 28 октября 2024Россия

В Госдуме рассказали о нежелании Запада смириться с выбором стран пути суверенитета

Депутат Слуцкий: Запад не может смириться, что страны выбирают путь суверенитета

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале рассказал, что западные государства не признают результаты парламентских выборов в Грузии, поскольку ни США, ни ЕС не хотят смириться с тем, что все больше государств выбирают путь суверенного развития.

Депутат подчеркнул, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже выступил с обвинениями в адрес Москвы в якобы фальсификациях на выборах в Грузии, а Евросоюз намерен вынести «грузинский вопрос» на отдельное обсуждение на внеочередном саммите. «Только это не Россия вмешивается, а Вашингтон и Брюссель никак не могут смириться с тем, что все больше государств выбирают собственный путь суверенного развития и отказываются быть их вассалами», — отметил он.

Слуцкий добавил, что жители Грузии выступили не за пророссийский курс, а приняли решение отстаивать интересы и независимость своей страны. Политик акцентировал внимание на том, что международные наблюдатели признали результаты выборов в стране легитимными.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабившили отказалась в целом признать легитимность прошедших парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». По ее словам, в ходе голосования имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз призвал политические силы Грузии к конструктивному диалогу. Как на Западе оценивают итоги выборов?

      Китайские хакеры перехватывали звонки политиков США

      В Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт

      Силы ПВО уничтожили более ста беспилотников над территорией России за сутки

      Раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена

      В Госдуме рассказали о нежелании Запада смириться с выбором стран пути суверенитета

      При падении беспилотника ВСУ в Воронежской области пострадал человек

      Кендалл Дженнер снялась без штанов для модного бренда

      В Чехии обеспокоились ходом выборов в парламент Грузии

      МИД Польши высказался о результатах выборов в Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше