В Госдуме рассказали о нежелании Запада смириться с выбором стран пути суверенитета

Депутат Слуцкий: Запад не может смириться, что страны выбирают путь суверенитета

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале рассказал, что западные государства не признают результаты парламентских выборов в Грузии, поскольку ни США, ни ЕС не хотят смириться с тем, что все больше государств выбирают путь суверенного развития.

Депутат подчеркнул, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже выступил с обвинениями в адрес Москвы в якобы фальсификациях на выборах в Грузии, а Евросоюз намерен вынести «грузинский вопрос» на отдельное обсуждение на внеочередном саммите. «Только это не Россия вмешивается, а Вашингтон и Брюссель никак не могут смириться с тем, что все больше государств выбирают собственный путь суверенного развития и отказываются быть их вассалами», — отметил он.

Слуцкий добавил, что жители Грузии выступили не за пророссийский курс, а приняли решение отстаивать интересы и независимость своей страны. Политик акцентировал внимание на том, что международные наблюдатели признали результаты выборов в стране легитимными.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабившили отказалась в целом признать легитимность прошедших парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». По ее словам, в ходе голосования имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов».