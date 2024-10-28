В Госдуме выступили за ускорение получения средств маткапитала после рождения ребенка

Депутат Бессараб: право использовать маткапитал в любое время поможет семьям

Право использовать материнский капитал в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, поможет семьям с детьми улучшить уровень жизни, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она выступила за то, чтобы ускорить предоставление возможности тратить эти средства после рождения ребенка.

«При предоставлении соответствующих льгот и преференций государство беспокоится о сохранности детей. По аналогии права если посмотреть, то мать, родившая троих, четверых, пятерых и так далее детей имеет право на досрочную пенсию, если родила и воспитала их до восьмилетнего возраста. С одной стороны, государство защищает ребенка: ребенка родили не для льгот, не для блага, не для его получения, а для того, чтобы он рос счастливым и здоровым, воспитывался в здоровой семье», — объяснила депутат суть действующих ограничений.

Однако возможность потратить эти деньги на семейные нужды как можно раньше тоже важна, отметила она.

Дать возможность семьям как можно быстрее льготу, а значит получить быстрее жилье, на мой взгляд, более ценно Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Государство, конечно, беспокоится о детях, защищая прежде всего их интересы, поэтому иногда есть отложенное право до наступления ребенку трех лет, чтобы ребенка не передали в другую семью, не отказались и так далее. Но вместе с тем, на мой взгляд, сегодня лучше довериться одной-двум недобросовестным матерям, пусть это даже будет какой-то процент матерей, чем обидеть других», — добавила парламентарий.

Министерство труда планирует выделить на продление программы материнского капитала 2,7 триллиона рублей. Эта сумма позволит обеспечить 3,2 миллиона семей, отметили в ведомстве. Кроме того, с 1 февраля размер выплат проиндексируют в соответствии с размером инфляции. По отношению к текущему году сумма вырастет на 46 тысяч рублей на первого ребенка и на 61 тысячу рублей — на второго.