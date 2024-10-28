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20:37, 28 октября 2024Мир

В Кремле прокомментировали обвинения Нидерландов о якобы совершении кибератак на ЕС и НАТО

Песков: нет смысла комментировать обвинения Нидерландов о кибератаках на ЕС
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergey Guneev / Sputnik / Kremlin / Reuters

Даже нет смысла комментировать обвинения Нидерландов в адрес России, Китая и Турции в якобы совершении кибератак на Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Какую-то аргументацию приводят? (...) Нет смысла даже реагировать», — сказал он.

Уточняется, что в опубликованном накануне ежегодном докладе Национального координатора о цифровой безопасности Нидерландов говорится о том, что Россия и Китай якобы усиливают кибератаки против королевства и его союзников.

Ранее Песков не стал высказываться о рейтинге сильнейших армий мира, составленном в США, где Россия заняла первое место. Он отметил, что Москва не будет комментировать это, поскольку неизвестны методы исследования.

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      Дарья Балацкая
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