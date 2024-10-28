В Кремле прокомментировали обвинения Нидерландов о якобы совершении кибератак на ЕС и НАТО

Песков: нет смысла комментировать обвинения Нидерландов о кибератаках на ЕС

Даже нет смысла комментировать обвинения Нидерландов в адрес России, Китая и Турции в якобы совершении кибератак на Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Какую-то аргументацию приводят? (...) Нет смысла даже реагировать», — сказал он.

Уточняется, что в опубликованном накануне ежегодном докладе Национального координатора о цифровой безопасности Нидерландов говорится о том, что Россия и Китай якобы усиливают кибератаки против королевства и его союзников.

Ранее Песков не стал высказываться о рейтинге сильнейших армий мира, составленном в США, где Россия заняла первое место. Он отметил, что Москва не будет комментировать это, поскольку неизвестны методы исследования.