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12:36, 28 октября 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали о попытках дестабилизации в Грузии

Песков: Россия видит попытки дестабилизации ситуации в Грузии

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Россия наблюдает попытки дестабилизации ситуации в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике», — рассказал Песков.

По его словам, подобные действия публично декларируются.

Ранее Песков заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии во время выборов в парламент страны и не собирается этого делать. Он также добавил, что выборы в Грузии являются прежде всего выбором грузинского народа.

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