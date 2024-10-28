В Кремле рассказали о попытках дестабилизации в Грузии

Россия наблюдает попытки дестабилизации ситуации в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике», — рассказал Песков.
По его словам, подобные действия публично декларируются.
Ранее Песков заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии во время выборов в парламент страны и не собирается этого делать. Он также добавил, что выборы в Грузии являются прежде всего выбором грузинского народа.