В Кремле рассказали об особенной просьбе Гутерриша по встрече с Путиным

Песков: встреча Путина и Гутерриша в Казани была закрытой по просьбе генсека ООН

Формат встречи президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша в Казани был закрытым по просьбе главы всемирной организации. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша. Все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу», — заявил официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что Путин и генсек ООН на встрече в Казани обменялись мнениями по самым разным вопросам.

Президент России и генсек ООН в ходе встречи на полях саммита БРИКС обсудили судоходство в Черном море. Гутерриш выступил за важность свободы судоходства и поддержал продолжение переговоров по этой теме. Кроме того, он обсудил с российским лидером ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о необходимости избегать дальнейшей эскалации в регионе.