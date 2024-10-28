В ЛНР двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки

Глава Первомайска Калягин: в ЛНР два рыбака подорвались на взрывном устойстве

В поселке Калиново Луганской народной республики (ЛНР) два рыбака подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

«Вчера двое местных жителей пгт Калиново во время рыбалки подорвались на неустановленном взрывном устройстве возле реки Лугань в районе Челябино», — рассказал чиновник.

По его словам, мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили осколочные ранения и были госпитализированы в Первомайскую центральную городскую больницу. Им оказали первую помощь, после чего пострадавших доставили в Луганск.

Ранее в селе Теребрено Краснояружского района Белгородской области у мужчины в руках взорвался боеприпас. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Местный житель получил минно-взрывную травму и был отправлен в больницу.

