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13:40, 28 октября 2024Россия

В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны России: за сутки в Курской области сдались в плен трое бойцов ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

За минувшие сутки российскими военнослужащими в Курской области взяты в плен трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в регионе.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные сами сдались в плен. Другие подробности не раскрываются.

В Минобороны добавили, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 350 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился сем единиц бронетехники, в том числе боевой машины пехоты и шести боевых бронированных машин. Также уничтожены три миномета, командно-штабная машина, 17 автомобилей и семь артиллерийских орудий, включая пять самоходных артиллерийских установок Paladin.

Ранее в В Курской области бойцы воздушно-десантных войск России взяли в плен пулеметчицу ВСУ из состава группы, которая проходила курсы в Англии. На допросе она рассказала, что приехала из села в Полтавской области Украины. Всего в ее группе 60 человек, занимающих должности от фельдшера до снайперов.

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В начале августа ВСУ прорвали государственную границу России, захватив контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 28 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 27 530 военнослужащих, а также свыше тысячи единиц техники.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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