Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:26, 28 октября 2024Россия

В небе над российским регионом сбили два дрона

Богомаз заявил, что средства ПВО сбили два БПЛА в небе над Брянской областью

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионом.

Между его сообщениями об уничтожении первого и второго дрона прошло менее 10 минут. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате падения обломков беспилотников нет. На месте происшествий работают экстренные службы.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что российские военные сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией региона. Он отметил, что на одном промышленном предприятии были зафиксированы повреждения. Упавший дрон стал причиной пожара на одном из объектов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шли без поддержки тяжелой техники». Группа иностранных бойцов ВСУ попыталась прорваться в Брянскую область

      При падении беспилотника ВСУ в Воронежской области пострадал человек

      В Чехии обеспокоились ходом выборов в парламент Грузии

      МИД Польши высказался о результатах выборов в Грузии

      Россиян предупредили о «камнях» с неба

      Мумифицированные останки мужчины нашли в туалете дома его матери

      Легионер клуба РПЛ ответил на вопрос о получении российского паспорта

      В небе над российским регионом сбили два дрона

      В Иране рассказали о просчете Израиля

      Российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше