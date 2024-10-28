В небе над российским регионом сбили два дрона

Богомаз заявил, что средства ПВО сбили два БПЛА в небе над Брянской областью

Глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионом.

Между его сообщениями об уничтожении первого и второго дрона прошло менее 10 минут. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате падения обломков беспилотников нет. На месте происшествий работают экстренные службы.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что российские военные сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией региона. Он отметил, что на одном промышленном предприятии были зафиксированы повреждения. Упавший дрон стал причиной пожара на одном из объектов.