В Палестине рассказали о проблемах с эвакуацией оставшихся в Газе россиян

Палестина посетовала на проблемы с помощью оставшимся в секторе Газа россиянам

Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш, что власти страны готовы помочь оставшимся в секторе Газа россиянам с эвакуацией, отметив, наличие проблем из-за военной компании Израиля, сообщает РИА Новости.

«Любому гражданину России мы можем помочь покинуть сектор Газа из-за войны. Мы без колебаний сделаем это, но условия, созданные Израилем в результате его продолжающейся агрессии очень ограничивают возможности палестинской стороны», — заявил он.

При этом, по его словам, любому россиянину, обратившемуся за помощью, будет оказана вся возможная поддержка.

Ранее стало известно, что применение Израилем белого фосфора в секторе Газа было задокументировано, а оказательства переданы в Международный уголовный суд (МУС). Советник президента Палестины добавил, что миллионы людей были свидетелями применения ЦАХАЛ белого фосфора в многочисленных войнах в секторе Газа.