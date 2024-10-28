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14:09, 28 октября 2024Мир

В Пекине неизвестный напал с ножом на прохожих

Xinhua: в Пекине пять человек пострадали в результате нападения с ножом

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Пять человек пострадали в Пекине в результате нападения неизвестного с ножом. Об этом сообщает издание Xinhua.

«В понедельник в Пекине в результате ножевого нападения были ранены пять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — передает издание со ссылкой на данные полиции.

Нападение на прохожих произошло около 15:20 по местному времени в районе Хайдянь китайской столицы. Подозреваемый был сразу же задержан на месте преступления. Пострадавших после произошедшего доставили в больницу. По данным китайской полиции, они получили легкие ранения, не угрожающие жизни.

10 сентября украинец с балкона собственной квартиры открыл стрельбу по прохожим в Варшаве.

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      Лина Пивоварова
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