В Польше установили тантамарески с погибшими бойцами ВСУ

«Страна.ua»: в Варшаве установили тантамарески с погибшими бойцами ВСУ

В Польше появились стенды с изображениями погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с вырезанными лицами, чтобы любой желающий смог сделать фотографию. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Тантамарески с подписью «Стань героем» установили в Варшаве. Под снимками указаны дата рождения и смерти украинских военнослужащих.

Издание отмечает, что инициатива вызвала неоднозначную реакцию в украинских соцсетях.

По данным агентства РИА Новости, одна из бывших военных ВСУ Евгения Эмеральд заявила, что в Польше «поиздевались над украинскими воинами» и «решили похоронить ее заживо», так как среди стендов она обнаружила свою фотографию.

Организаторы убрали стенды и извинились.

Ранее украинская журналистка Алена Бабакова пожаловалась на поляков из-за их отношения к беженцам с Украины. По ее словам, им не позволяют интегрировать в польское общество и зачастую относятся с подозрением.