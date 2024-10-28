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23:11, 28 октября 2024Мир

В России рассказали о нарушении США и Израилем международного права

Небензя: США снабжают Израиль разведданными, нарушая международное право

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Власти США снабжали Израиль разведданными, необходимыми для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, нападение Израиля нарушает нормы международного права, а также «дестабилизирует и без того накаленную до предела ситуацию» на Ближнем Востоке, который балансирует на гране войны.

В ночь на 26 октяября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября. До этого иранские власти, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне. Военным поручили разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку.

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      Марина Совина
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