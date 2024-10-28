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09:27, 28 октября 2024Россия

В России три подростка не выжили в ДТП с питбайками и квадроциклом

В Крыму три подростка не выжили в ДТП с питбайками и квадроциклом

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Крыму три подростка получили несовместимые с жизнью травмы после аварии на питбайках и квадроцикле. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

По его данным, авария произошла на дороге Нижнегорский — Белогорск около села Косточкова. Там водитель автомобиля Skoda столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом, так как не выбрал безопасную скорость движения.

Предварительно, не выжили в аварии двое несовершеннолетних водителей питбайков и пассажир квадроцикла. В прокуратуре Крыма уточнили, что все жертвы ДТП были младше 18 лет. Надзорное ведомство начало проверку.

Ранее в Краснодаре подросток на Mercedes устроил массовое ДТП с участием девяти автомобилей и попал на видео. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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