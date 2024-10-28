В центре российского города обнаружили обгоревшее тело мужчины

СК возбудил дело после обнаружения обгоревшего тела в центре Санкт-Петербурга

Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела у входа в подвальное помещение дома в центре Санкт-Петербурга. Об этом в Telegram-канале сообщило ГСУ СК России по городу.

Тело мужчины было найдено 27 октября. Следователям удалось установить причастность 35-летнего уроженца Петрозаводска к убийству. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с внезапно возникшим умыслом, совершил поджог ранее неизвестного ему мужчины, который скончался на месте происшествия от термических ожогов», — говорится в сообщении.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но позднее был задержан в городе Бологое. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «и», «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений»).

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу Тимофея Пунтуса, который поджег бездомного на лестничной площадке. Получивший множественные ожоги мужчина выжил — ему вовремя оказали неотложную помощь.