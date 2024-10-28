NF Group: рынок жилья бизнес-класса в Петербурге стал худшим за 13 лет

В Санкт-Петербурге передумали строить дома бизнес-класса — по итогам девяти месяцев 2024 года рынок жилой недвижимости этого сегмента пополнился только одним новым объектом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании NF Group.

Это жилой комплекс (ЖК) Monodom Art от Sun Development с общим проектным объемом семь тысяч квадратных метров, то есть 88 квартирами. За три квартала 2024 года на рынок вышло 42,7 тысячи квадратных метров такого жилья — в 2,8 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года. Показатели стали худшими за последние 13 лет.

Снижение строительной активности в компании объяснили ростом ключевой ставки и снижением покупательской способности на фоне завершения программы льготного ипотечного кредитования и повышения ставок по рыночным ипотекам.

Общий объем предложения в сегменте бизнес-класса на первичном рынке города к началу октября составил 2,4 тысячи квартир и апартаментов общей площадью 165,3 тысячи квадратных метров. Показатель снизился на 16 процентов за квартал и на 32 процента за год.

Цена же продолжила рост — к концу сентября квадратный метр такого жилья начал стоить 417 тысяч рублей за квадратный метр — на два процента больше, чем в предыдущем квартале и на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев 2024 года было продано 1,9 тысячи лотов общей площадью 128,9 тысячи квадратных метров, при этом заключенных сделок оказалось на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество сделок снизилось с июля по сентябрь. По сравнению с предыдущим кварталом сокращение составило 28 процентов, с аналогичным периодом 2023 года — 40 процентов.

В Москве по итогам третьего квартала 2024 года объем предложений жилья премиум-класса достиг 16 процентов от общего объема предложения. В бизнес-классе, в свою очередь, общая площадь сократилась на 3,9 процента, с 62,1 квадратного метра до 59,6.