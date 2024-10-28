Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:49, 28 октября 2024Экономика

В Санкт-Петербурге передумали строить дома бизнес-класса

NF Group: рынок жилья бизнес-класса в Петербурге стал худшим за 13 лет

Фото: Виктория Поликарпова / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге передумали строить дома бизнес-класса — по итогам девяти месяцев 2024 года рынок жилой недвижимости этого сегмента пополнился только одним новым объектом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании NF Group.

Это жилой комплекс (ЖК) Monodom Art от Sun Development с общим проектным объемом семь тысяч квадратных метров, то есть 88 квартирами. За три квартала 2024 года на рынок вышло 42,7 тысячи квадратных метров такого жилья — в 2,8 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года. Показатели стали худшими за последние 13 лет.

Снижение строительной активности в компании объяснили ростом ключевой ставки и снижением покупательской способности на фоне завершения программы льготного ипотечного кредитования и повышения ставок по рыночным ипотекам.

Общий объем предложения в сегменте бизнес-класса на первичном рынке города к началу октября составил 2,4 тысячи квартир и апартаментов общей площадью 165,3 тысячи квадратных метров. Показатель снизился на 16 процентов за квартал и на 32 процента за год.

Материалы по теме:
«Плакала каждый день» Студенты больше не хотят жить в общагах и массово снимают квартиры. Какие трудности их поджидают?
«Плакала каждый день»Студенты больше не хотят жить в общагах и массово снимают квартиры. Какие трудности их поджидают?
19 августа 2024
Россияне активно скупают жилье в Крыму. Какие квартиры можно найти на побережье Черного моря?
Россияне активно скупают жилье в Крыму.Какие квартиры можно найти на побережье Черного моря?
Реклама
1 октября 2024

Цена же продолжила рост — к концу сентября квадратный метр такого жилья начал стоить 417 тысяч рублей за квадратный метр — на два процента больше, чем в предыдущем квартале и на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев 2024 года было продано 1,9 тысячи лотов общей площадью 128,9 тысячи квадратных метров, при этом заключенных сделок оказалось на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество сделок снизилось с июля по сентябрь. По сравнению с предыдущим кварталом сокращение составило 28 процентов, с аналогичным периодом 2023 года — 40 процентов.

В Москве по итогам третьего квартала 2024 года объем предложений жилья премиум-класса достиг 16 процентов от общего объема предложения. В бизнес-классе, в свою очередь, общая площадь сократилась на 3,9 процента, с 62,1 квадратного метра до 59,6.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      Оставленный под подушкой аккумулятор стал причиной пожара в российском городе

      В России осудят бойца из отряда «Азов» за расстрел мирного жителя

      Арендодателям назвали риски при сдаче квартиры

      Водитель автобуса провез российскую школьницу с зажатой в дверях головой целую остановку

      Россия разбомбила позиции ВСУ в Курской области

      Москвичам предсказали полярное сияние

      Бывшего замминистра российского региона и экс-мэра частично оправдали

      Российскому вину нашли перспективного покупателя

      Звезда «Глухаря» погиб в результате несчастного случая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше