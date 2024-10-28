В США сообщили об украино-корейских разговорниках в ВСУ

NYT: ВСУ выпустили украино-корейский разговорник с призывами сдаться в плен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили корейский разговорник, в котором написаны заготовленные фразы. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Утверждается, что с помощью разговорника бойцы ВСУ смогут обращаться к северокорейским солдатам и призывать их сдаваться. Как рассказал NYT один из украинских военнослужащих, который участвует в боях в Курской области, командиры ВСУ предупредили его о появлении военных из КНДР «в ближайшие несколько дней».

Ранее первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким опроверг слухи об отправке корейских военных в Россию. По его словам, с помощью таких «грязных маневров» США пытаются замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине путем поставок Киеву всех видов летального оружия.