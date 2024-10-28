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22:10, 28 октября 2024Мир

В США заявили о скором участии солдат КНДР в боях в Курской области

Пентагон: солдаты КНДР могут в ближайшее время вступить в бои в Курской области

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для участия в боевых действиях против Украины, в ближайшее время они могут вступить в бой. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает Associated Press.

По ее словам, часть военных КНДР уже передислоцирована ближе к Украине, они начнут участвовать в боях через несколько недель. Представитель оборонного ведомства США также предупредила, что в таком случае Пхеньян станет считаться воюющей стороной, а ее граждане станут законными целями для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России», — отметила Сингх.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал информацию о присутствии военных КНДР на территории России. Глава государства заявил, что считает это очень опасным.

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