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21:02, 28 октября 2024Забота о себе

Врач назвала признаки снижения уровня главного мужского гормона

Терапевт Лапа: потеря мышечной массы указывает на снижение уровня тестостерона

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Тестостерон необходим для мужского здоровья, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. В беседе с aif.ru она назвала признаки, которые свидетельствуют о том, что уровень этого главного мужского гормона снизился.

В число симптомов, сигнализирующих об этой проблеме, она включила уменьшение либидо, потерю мышечной массы, усталость и снижение энергии, депрессивные состояния, проблемы со сном. «Если вы замечаете у себя такие проявления на протяжении длительного времени, то это может быть индикатором снижения уровня тестостерона», — призвала врач. Она также уточнила, что уровень гормона может падать из-за различных заболеваний, в том числе из-за диабета или гипертиреоза.

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По словам Лапы, уровень тестостерона у мужчин в возрасте 50 лет, как правило, колеблется в диапазоне от 7,76 до 27 наномоль на литр. При этом, отметила доктор, уровень гормона достигает пика утром, а к вечеру может снижаться.

Ранее уролог Петер Холи указал на тревожные признаки рака предстательной железы. По словам Холи, при частых или внезапных позывах в туалет, трудностях с мочеиспусканием, ощущении переполненного мочевого пузыря, наличии крови в моче или сперме нужно обращаться за медицинской помощью.

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      Александра Лисица
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