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10:51, 28 октября 2024Бывший СССР

ВС России заняли построенную для трансляций на территорию ДНР телевышку

«УП»: телевышка в Горняке предназначалась для трансляций на территорию ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Занятая Вооруженными силами (ВС) России телевышка в Горняке предназначалась для трансляций на неподконтрольную Киеву территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет «Украинская правда» («УП»).

Как отмечает «УП», ВС России заняли в Горняке построенную в 2018 году телевизионную башню высотой 190 метров. Телевышка предназначалась для трансляций на неподконтрольные Украине территории ДНР.

«Эта башня является самой высокой за время независимости Украины», — подчеркнуло издание.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВС России зачищают населенные пункты Горняк и Селидово в ДНР от украинских военных. По его словам, города имеют стратегическое значение для продвижения на покровском направлении.

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      Алевтина Запольская
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