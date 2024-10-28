Зеленский высказался о китайско-бразильском мирном плане

Зеленский: Киев готов к мирным инициативам только на основе украинского плана

Киев готов обсуждать мирные инициативы третьих стран, в том числе КНР и Бразилии, но при условии, если они составлены на основе украинского плана. О китайско-бразильской мирной платформе высказался в интервью для The Times of India президент Украины Владимир Зеленский.

«Предложения тех или иных стран, мы готовы их услышать. (...) И если у Бразилии и Китая есть предложения — пожалуйста, но только на основе нашего формата», — заявил украинский лидер.

Зеленский выразил уверенность, что другие страны должны ориентироваться на мирный план Киева, потому что именно на территории Украины происходит конфликт.

В интервью Зеленский также назвал Индию возможным местом переговоров России и Украины. По его словам, премьер-министр страны Нарендра Моди имеет большое влияние на обе стороны.