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09:05, 28 октября 2024Из жизни

Женщина проснулась среди ночи у себя дома и увидела незнакомца возле кровати

В США женщина проснулась ночью у себя дома и увидела стоящего над ней незнакомца
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Жительница США ночью обнаружила у себя в доме незнакомца. Об этом пишет Oregon Live.

50-летняя Энн Клайн из Портланда внезапно проснулась около четырех утра в воскресенье. Когда она открыла глаза, увидела стоящего над ней мужчину. На нем была вязаная голубая шапка, светлая кофта и темные джинсы. «Что вы тут делаете? Уходите!» — сказала женщина. «Не, я здесь живу, бро. Ты же сдала мне комнату, разве не помнишь?» — ответил мужчина, стоящий возле кровати.

Клайн наощупь нашла свой смартфон и набрала 911. Незнакомец спросил, зачем она звонит в полицию, а затем, услышав ответ службы спасения, стал стирать кофтой отпечатки пальцев на дверных ручках. После этого он вышел через боковую дверь. Прибывшая на место полиция осмотрела дом и окрестности и нашла преступника прячущимся в одном из соседних дворов. Злоумышленником оказался 39-летний Брэндон Брэдли Белл. Как выяснилось, у Белла уже была судимость за проникновение со взломом и попытки сексуального насилия в 2015 и 2016 годах.

В ходе прошлых преступлений он также забирался в дома к женщинам ночью, наблюдал за ними во сне, а также трогал их и занимался эксгибиционизмом. Он провел в тюрьме шесть лет. Теперь Беллу грозит повторный срок.

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      Антонина Черташ
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