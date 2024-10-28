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06:00, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Женщина увидела свидетельство о рождении сына и задумалась о разводе

Фото: Foodshik_ph / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что задумалась о разводе после того, как увидела свидетельство о рождении сына-младенца. Женщина заявила, что супруг без ее ведома зарегистрировал ребенка под другим именем.

По словам 31-летней женщины, изначально они с мужем договорились, что назовут сына в честь ее дедушки. «Вчера мне пришло по почте свидетельство о рождении. Я узнала, что муж не зарегистрировал ребенка под именем, о котором мы договорились. Указанное в свидетельстве о рождении имя — это фамилия его начальницы», — раскрыла она.

Женщина следом спросила у мужа, под каким именем он зарегистрировал ребенка, и он назвал имя, на котором они ранее остановились. Супруг рассказчицы заявил, что не знает, почему в свидетельстве о рождении указаны другие данные.

Однако в роддоме автору поста сообщили, что такую информацию о младенце им все-таки назвал ее муж. «Я наконец заставила его признаться в том, что он это сделал, но он не смог нормально это объяснить», — добавила женщина. Она указала, что больше не может доверять мужу и задумывается подать на развод в ближайшее время.

«Тебе определенно нужно отнестись к этому всерьез, потому что он сделал это за твоей спиной, зная, что ты разозлишься, а затем солгал тебе», «Твой муж за твоей спиной изменяет тебе с боссом, иначе зачем ему называть сына в ее честь?», «Его начальница — явно не просто босс для него», — высказались комментаторы. Многие посоветовали рассказчице нанять юриста.

Ранее другая женщина поделилась на Reddit историей о том, как она решила посмотреть фотографии в телефоне мужа, чтобы удалить ненужные, и сделала неприятное открытие. Ей посоветовали расторгнуть брак.

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      Олег Давыдов
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