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14:26, 28 октября 2024Экономика

Жильцы дома в российском городе пожаловались на заблокировавшую лифт кухню

Baza: в жилом доме в Каспийске лифт заблокировали кухней

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В жилом доме в Каспийске установили кухню на одном из этажей. После этого шкафы заблокировали выход из грузового лифта, сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Акулиничева. В общем холле появилась полноценная кухня со всем необходимым: шкафчиками, холодильником и раковиной. Из-за конструкции пройти к грузовому лифту невозможно. Жильцы вызвали сотрудников управляющей компании, чтобы решить проблему.

Выяснилось, что кухню установила владелица салона красоты в здании. По словам женщины, при выезде из квартиры ей было некуда деть мебель и технику, поэтому она решила поместить кухню рядом с рабочим местом. Ей выписали предписания об устранении нарушений. По данным канала, собственница уже убрала конструкцию.

Ранее жителя Перми обязали заплатить за снос собственного дома. Россиянин построил жилье незаконно и отказался избавиться от него в установленный судом срок, из-за чего должен выплатить неустойку.

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      Александра Качан
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