Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:21, 28 октября 2024Экономика

Россиянина обязали заплатить за снос собственного дома

Пермяка обязали заплатить за снос собственного дома

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жителя Перми обязали заплатить за снос собственного дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по региону.

Речь идет о доме площадью 80 квадратных метров, расположенном в микрорайоне Чапаевском. Истцом по соответствующему делу выступила администрация Орджоникидзевского района. В ходе судебного расследования выяснилось, что постройка возведена самовольно — мужчина не получал разрешения на строительство. Суд потребовал от собственника снести здание и предупредил, что если россиянин не сделает это сам, демонтаж проведет истец. После того как срок, отведенный на добровольное исполнение решения суда, истек, исполнительный документ передали в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю, и вскоре после этого дом был снесен. Уточняется, что бывший собственник должен будет выплатить неустойку за каждый день неисполнения решения суда и возместить понесенные взыскателем затраты.

Ранее в октябре стало известно, что житель Липецкой области, являющийся отцом ребенка-инвалида, снес единственный дом и не смог построить новый из-за невозможности получить субсидию на строительство.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о поддержке России участниками БРИКС

      Зеленский направил в Раду представление на увольнение генпрокурора

      В Кремле рассказали о защите Путина на саммите в Казани

      Названы предвещающие инфаркт за несколько дней неочевидные симптомы

      Российский депутат-иноагент объявил о сложении полномочий

      Песков заявил о невмешательстве Москвы в дела Грузии во время выборов

      Момент удара беспилотника по предприятию в Воронежской области попал на видео

      В аэропорту Москвы объявили сигнал тревоги

      Бывшего бойца ОМОН осудили за летальный наезд на российского подростка

      Россиянина обязали заплатить за снос собственного дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше