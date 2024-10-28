Россиянина обязали заплатить за снос собственного дома

Пермяка обязали заплатить за снос собственного дома

Жителя Перми обязали заплатить за снос собственного дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по региону.

Речь идет о доме площадью 80 квадратных метров, расположенном в микрорайоне Чапаевском. Истцом по соответствующему делу выступила администрация Орджоникидзевского района. В ходе судебного расследования выяснилось, что постройка возведена самовольно — мужчина не получал разрешения на строительство. Суд потребовал от собственника снести здание и предупредил, что если россиянин не сделает это сам, демонтаж проведет истец. После того как срок, отведенный на добровольное исполнение решения суда, истек, исполнительный документ передали в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю, и вскоре после этого дом был снесен. Уточняется, что бывший собственник должен будет выплатить неустойку за каждый день неисполнения решения суда и возместить понесенные взыскателем затраты.

Ранее в октябре стало известно, что житель Липецкой области, являющийся отцом ребенка-инвалида, снес единственный дом и не смог построить новый из-за невозможности получить субсидию на строительство.