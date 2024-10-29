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09:52, 29 октября 2024Мир

Американская разведка назвала предпочтительный для России и Ирана итог выборов

NYT: американская разведка считает, что Россия поддерживает кандидатуру Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американская разведка считает, что Россия на выборах президента США поддерживает кандидатуру бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Россия, по оценкам американской разведки, стремится поддержать кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа, в то время как Иран поддерживает его оппонента, вице-президента Камалу Харрис. У Китая, похоже, нет предпочтительного результата», — отмечает издание.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что высказывания кандидата на пост главы государства от республиканцев недостойны лидера страны. Он также отметил, что «вопросы о личности» Трампа появляются каждый раз, когда республиканец «открывает рот». Байден добавил, что победу на выборах президента США одержит Харрис.

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      Семен Александров
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