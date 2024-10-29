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07:42, 29 октября 2024Мир

Аналитик назвал возможные сроки начала переговоров по украинскому конфликту

Озер: посредники могут склонить Украину к переговорам по конфликту до конца года

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

Посредники по урегулированию украинского конфликта могут побудить Киев к переговорам до конца 2024 года из-за успехов РФ. Возможные сроки начала переговоров в разговоре с РИА Новости назвал турецкий аналитик Энгин Озер.

Изменение обстановки в пользу Вооруженных сил (ВС) России на восточном фронте повышает вероятность приближения Киева к данному сценарию, считает эксперт. По его мнению, вероятность начала переговоров до конца года в нейтральной зоне весьма высока.

Кроме того, комментируя посредничество Анкары по урегулированию конфликта, Озер указал, что инициативы Турции нацелены на то, чтобы реализовать устойчивое прекращение огня.

Ранее Энгин Озер рассказал, что Анкара частично участвует в санкциях США против России. По словам эксперта, это началось после решения турецкого президента Реджепа Эрдогана о нормализации отношений с Вашингтоном. Аналитик указал, что наиболее важным ограничением является сокращение денежных операций между турецкими государственными банками и РФ.

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      Маргарита Пименова
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