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20:31, 29 октября 2024Наука и техника

Обнаружены неизвестные поселения майя

Antiquity: в Мексике обнаружили неизвестные поселения майя

Изображение: Northern Arizona University

Археологи Университета Северной Аризоны, Тулейнского университета, Национального института антропологии и истории Мексики и Национального центра воздушного лазерного картирования Хьюстонского университета обнаружили ранее неизвестные поселения майя в мексиканском регионе Кампече. В ходе исследования, опубликованного в журнале Antiquity, они использовали лидарные данные, чтобы выявить более 6600 неоткрытых сооружений, включая пирамиды, подобные тем, что находятся в знаменитых майяских городах Чичен-Ица и Тикаль.

Новые находки включают плотный массив древних сооружений майя, среди которых пирамиды, семейные дома и другие объекты, составляющие разнообразную инфраструктуру. В числе обнаруженного также оказался крупный город с пирамидами и различными строениями.

Ученые воспользовались технологией лидара, которая позволяет сканировать большие участки земли и находить аномалии ландшафта, не прибегая к кропотливым раскопкам в полевых условиях. Лидарная съемка проводилась еще в 2013 году консорциумом, который занимался мониторингом углерода в мексиканских лесах. Эти данные позже были использованы археологами для изучения более 50 квадратных километров территории в Кампече, где археологические исследования ранее не проводились.

Анализ показал, что регион был густо заселен, и обнаруженные поселения майя включают как сельские районы, так и более крупные городские образования. Важной частью находки стал большой город с пирамидами, расположенный недалеко от современного шоссе. Это открытие подчеркивает, что в регионе долгое время сохранялась активная жизнь и сельское хозяйство, хотя он оставался неизвестным научному сообществу.

Эти древние города, отличавшиеся от современных, были структурированы так, что сочетали сельскохозяйственные районы с плотной застройкой, и многие из них отличаются значительным разнообразием в планировке и социальной организации.

Авторы полагают, что изучение древних городов и расширение понимания о возможных вариантах городской жизни может помочь современным городам в решении экологических и социальных проблем. Исследование майяских поселений позволяет накапливать знания о прошлых цивилизациях и предоставляет обширные данные для того, чтобы находить устойчивые решения для жизни в городах будущего.

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      Александр Еникеев
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