Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:25, 29 октября 2024Наука и техника

Астроном рассказал об опасности вспышек на Солнце

Астроном Сурдин: вспышки сверхновых звезд могут вызвать рак у жителей Земли
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в беседе с «360» рассказал об опасности вспышек, которые происходят в космосе, для жителей Земли.

Он напомнил, что любое радиационное облучение, искусственное или естественное, стимулирует раковые заболевания. При этом, отметил эксперт, в космосе многие тысячелетия происходят вспышки на Солнце и сверхновых звезд.

«На Солнце — часто, и для космонавтов они опасны. Сверхновые — крайне редко, раз в несколько столетий, на них не стоит обращать внимания», — уточнил астроном.

Ранее врач-кардиолог Наталья Гаврилюк сообщила, что не существует убедительных научных данных, подтверждающих связь между вспышками на Солнце и риском развития инсульта. По ее словам, часто люди списывают плохое самочувствие на солнечную активность, хотя настоящая причина их дискомфорта — это недосып, стресс на работе и накопившиеся мелкие проблемы со здоровьем.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Волова
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

      В Кремле рассказали об ответе на арест российского имущества в Финляндии

      Минобороны заявило о контроле над тремя населенными пунктами в ДНР

      Православные активисты обратились в СК из-за нарядов с показа мод в рамках саммита БРИКС. Что стало причиной?

      Прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире обрушилась

      Россиянин получил срок за фотографию случайной попутчицы в метро Турции

      Адвокат рэпера Гуфа опроверг его признание склонным к побегу

      Импорт сливочного масла в Россию резко упал

      68-летнего москвича спасли от клинической смерти в «шок-центре»

      России спрогнозировали рекордный вывоз ключевой агропродукции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше