Астроном рассказал об опасности вспышек на Солнце

Астроном Сурдин: вспышки сверхновых звезд могут вызвать рак у жителей Земли

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в беседе с «360» рассказал об опасности вспышек, которые происходят в космосе, для жителей Земли.

Он напомнил, что любое радиационное облучение, искусственное или естественное, стимулирует раковые заболевания. При этом, отметил эксперт, в космосе многие тысячелетия происходят вспышки на Солнце и сверхновых звезд.

«На Солнце — часто, и для космонавтов они опасны. Сверхновые — крайне редко, раз в несколько столетий, на них не стоит обращать внимания», — уточнил астроном.

Ранее врач-кардиолог Наталья Гаврилюк сообщила, что не существует убедительных научных данных, подтверждающих связь между вспышками на Солнце и риском развития инсульта. По ее словам, часто люди списывают плохое самочувствие на солнечную активность, хотя настоящая причина их дискомфорта — это недосып, стресс на работе и накопившиеся мелкие проблемы со здоровьем.