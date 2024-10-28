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17:31, 28 октября 2024Забота о себе

Врач раскрыла связь между вспышками на Солнце и инсультом

Кардиолог Гаврилюк: вспышки на Солнце и плохое самочувствие часто не связаны
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Не существует убедительных научных данных, подтверждающих связь между вспышками на Солнце и риском развития инсульта, считает врач-кардиолог Натальей Гаврилюк. В беседе с KP.RU она раскрыла, как солнечная активность, атмосферное давление и погода влияют на здоровье человека.

По словам врача, очень часто люди списывают плохое самочувствие на солнечную активность, хотя настоящая причина их дискомфорта — это недосып, стресс на работе и накопившиеся мелкие проблемы со здоровьем. «Зато есть данные, подтверждающие, что на наши сосуды и мозговое кровообращение влияют перепады атмосферного давления и температур», — отметила Гаврилюк.

По ее словам, проведенное в Германии исследование показало, что изменение атмосферного давления прямо воздействует на внутричерепное давление некоторых людей. Кроме того, самочувствие зависит от перепадов температуры, предупредила врач. Она пояснила, что осенью и зимой число инсультов и инфарктов возрастает. По ее мнению, это связано с тем, что холод провоцирует спазм кровеносных сосудов и создает риск инсульта и инфаркта, особенно у людей с гипертонией или атеросклерозом.

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Гаврилюк добавила, что воздействие перепадов атмосферного давления и температур можно уменьшить. Для этого следует соблюдать рекомендации врача, не пропускать прием назначенных препаратов, правильно питаться и заниматься физической активностью.

Ранее кардиолог Евгения Аникьева рассказала о неочевидных признаках инфаркта, которые появляются за несколько дней до приступа. По словам врача, человек может ощущать слабость, недомогание, дискомфорт в груди, часто переходящий в область шеи, плеч и рук.

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      Екатерина Улитина
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