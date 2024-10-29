Белоусов отреагировал на переход трех населенных пунктов в ДНР под контроль России

Белоусов поздравил военных со взятием под контроль трех населенных пунктов в ДНР

Российские военнослужащие успешно оттесняют противника и проявляют в боях храбрость и мужество. Так на взятие под российский контроль трех населенных пунктов — Доброволья, Горняка и Катериновки — в Донецкой народной республике (ДНР) отреагировал министр обороны Андрей Белоусов, его заявление приводится в Telegram-канале Минобороны.

Белоусов поздравил военнослужащих с успешным продвижением и добавил, что уверен — они «продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность».

«В ходе специальной военной операции личный состав (...), проявляя неподдельную стойкость и отвагу, успешно ведет боевые действия и приумножает историю боевой славы», — цитирует ведомства слова министра обороны.

Ранее сообщалось, что российские войска усилили давление на оборону Вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра и Клещеевки.