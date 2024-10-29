Госсекретарь США проведет закрытые переговоры с главой офиса Зеленского

Блинкен проведет в Госдепе закрытые переговоры с Ермаком 29 октября

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 октября, примет у себя для закрытых переговоров главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом следует из опубликованного расписания госдепа.

Отмечается, что встреча состоится в Госдепе в 14:30 по местному времени. Деталей предстоящих переговоров не приводится.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим коллегой Владимиром Зеленским заявил, что в ноябре 2024 проведет виртуальную встречу контактной группы по Украине на уровне глав государств в дистанционном формате. Отмечается, что целью встречи является обсуждение мер дальнейшей военной помощи Украине.