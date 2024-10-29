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12:19, 29 октября 2024Экономика

Крупные российские компании осознали глубокий кризис импортозамещения

«Ведомости»: крупные компании сообщили о глубоком кризисе в импортозамещении

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российские компании из числа лидеров рынка столкнулись с глубоким кризисом в вопросе импортозамещения. Постепенно они осознают сложность замены поставщиков оборудования и поиска аналогов от отечественных производителей. Об этом со ссылкой на исследование «Технологий доверия» («Тедо», бывшая PwC) пишут «Ведомости».

В качестве респондентов опроса выступали директора по закупкам почти 60 компаний из 15 отраслей. Наиболее широко были представлены металлургическая, нефтегазовая и строительная отрасли.

Кризис связан с удорожанием логистики, проблемами с трансграничными платежами и отказами многолетних партнеров работать с компаниями из России. Многие компании по-прежнему вынуждены идти на временные меры, то есть закупку в странах-посредниках необходимых для продолжения работы компонентов западного производства.

Как отметил исполнительный директор практики по повышению эффективности закупок и цепи поставок «Тедо» Денис Бельский, стало понятно, что этот кризис закончится только после создания полноценных российских аналогов оборудования, для чего необходимы время и соответствующие усилия. Более чем у половины компаний до 70 процентов закупок приходится на внешний рынок. Три четверти каналов поставок приходится на Китай, Индию и Восточную Азию.

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В «Ростехе» в ответ на вопрос издания отметили, что не испытывают проблем с импортозамещением и ведут «активную работу по обеспечению технологического суверенитета России». Впрочем, представитель госкорпорации признал, что ситуация на рынке выглядит как вызов, для которой нужны мобилизация ресурсов, новые разработки и время.

Глава направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников указал, что импортозамещение идет «очень низенькими темпами». Если оценивать по соотношению импорта и валовой добавленной стоимости, то лучшие результаты у производства резиновых и пластмассовых изделий, а худшие — в автопроме. Однако, отмечает эксперт, ожидания, что все пройдет за два-три года, были неадекватными, потому что на это требуется 10-15 лет.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что при ключевой ставке Центробанка в 19 процентов большинство предприятий в обозримом будущем станут банкротами. Спустя несколько дней регулятор повысил ставку до 21 процента, предупредив, что в декабре при неблагоприятных условиях она может вырасти еще больше, до 23 процентов.

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      Платон Щукин
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