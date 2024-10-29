Девушка вышла погулять с собакой и обнаружила жуткую картину

Пользовательница Reddit с ником Cinnamoon23 рассказала на портале, что вышла на прогулку с собакой и обнаружила необычное зрелище. Комментаторы сочли увиденное жутким.

Авторша публикации прикрепила фотографию места, на которое она набрела во время прогулки по берегу моря. На нем можно заметить конструкции из бревен и веревок. К одной из палок, торчащей из земли, с помощью высушенной травы была привязана кость неизвестного происхождения. Также рядом с сооружениями расположились два ряда резиновых тапок, не составляющих пары.

Девушка уточнила, что недалеко обнаружила мертвых ворону и собаку, но не стала их фотографировать.

Комментаторы признались, что увиденное напомнило им декорации к фильму ужасов. «Как будто адепты какого-то культа сняла свою обувь и по церемониальной дорожке скрылась в океане», «Приходите сюда в полночь и держите нас в курсе», «Я подумал, что это кто-то решил провести малобюджетную свадьбу, пока не увидел обувь», — порассуждали они.

Некоторые пользователи предположили, что необычные конструкции могли построить дети для игры. Однако они не смогли найти объяснение находившимся рядом телам животных. Комментаторы призвали автора поста обратиться в службу по защите животных и сообщить о жестоком обращении.

Ранее парень рассказал на Reddit, как вышел на задний двор и обнаружил жуткую картину. Пользователи предположили, что подобное мог сделать хищник.