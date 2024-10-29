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14:22, 29 октября 2024Культура

Долина высказалась о молодых артистах

Долина о молодых артистах: важно знать, что на смену придут талантливые люди

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина высказала свое мнение о молодых исполнителях. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам певицы, ей важно знать, что после нее придут новые талантливые молодые люди, которые заменят ее.

«Внесут свою яркую, искрометную лепту в творческое развитие. Новые имена нужны всегда. И чем больше их будет, тем лучше. Люди хотят слышать новые имена. Хорошо, что мы есть, но будет здорово, если появится новые», — сказала Долина.

Ранее исполнительница Полина Гагарина стала певицей года, по мнению россиян. На втором месте оказалась Долина.

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      Варвара Кошечкина
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