Ермак встретился с Салливаном и провел «конкретный» разговор

Ермак встретился с советником президента США по нацбезопасности Салливаном

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. О подробностях встречи украинский чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Чиновники обсудили военную помощь Украине, «план победы» и ряд других вопросов. Ермак отметил, что он также обсудил с Салливаном давление на союзников Москвы. «Сейчас, как обычно, конкретный и предметный разговор. Спасибо, Джейк», — подытожил Ермак.

Встреча чиновников прошла в США.

Ранее Ермак назвал условием для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине возвращение к территориальным границам 2022 года.