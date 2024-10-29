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19:10, 29 октября 2024Бывший СССР

Ермак встретился с Салливаном и провел «конкретный» разговор

Ермак встретился с советником президента США по нацбезопасности Салливаном
Джейк Салливан и Андрей Ермак

Джейк Салливан и Андрей Ермак. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. О подробностях встречи украинский чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Чиновники обсудили военную помощь Украине, «план победы» и ряд других вопросов. Ермак отметил, что он также обсудил с Салливаном давление на союзников Москвы. «Сейчас, как обычно, конкретный и предметный разговор. Спасибо, Джейк», — подытожил Ермак.

Встреча чиновников прошла в США.

Ранее Ермак назвал условием для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине возвращение к территориальным границам 2022 года.

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      Сергей Болиев
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